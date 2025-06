A 21 anni conquista la cattedra la storia di Stefano talento pugliese | dal diploma a 17 anni al ruolo di ITP in Veneto

A soli 21 anni, Stefano Mascialino fa parlare di sé: un talento pugliese che ha già conquistato la cattedra, passando dal diploma a 17 anni al ruolo di ITP in Veneto. La sua storia è un esempio di determinazione e passione, dimostrando che con impegno e ambizione i sogni più grandi possono diventare realtà. Scopriamo insieme come questo giovane straordinario sta lasciando il segno nel mondo dell’istruzione.

Non ha ancora compiuto 21 anni, ma Stefano Mascialino ha già tagliato traguardi che molti inseguono per una vita intera. Originario di Lecce, diplomato a soli 17 anni grazie al percorso quadriennale dell’Istituto “Galilei-Costa-Scarambone”, Stefano ha superato il concorso scuola in Veneto e a settembre sarà già in cattedra come Insegnante Tecnico Pratico. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

