A 13 anni umiliato e filmato dal branco | Adesso inginocchiati e chiedi scusa

Un episodio scioccante che lascia il segno: a soli 13 anni, umiliato e filmato dal branco per una sigaretta elettronica, ora si trova a chiedere scusa. Una spedizione punitiva sfociata in un malore e una ferita profonda nell’anima, tra paura e dolore. È indispensabile riflettere su come prevenire queste tragedie e proteggere i nostri giovani, affinché nessuno debba più vivere momenti così terribili.

ANCONA Una spedizione punitiva per una sigaretta elettronica, finita con una corsa al pronto soccorso, una ferita nell?anima per l?umiliazione subita e la paura che quelle ore da incubo. 🔗 Leggi su Corriereadriatico.it © Corriereadriatico.it - A 13 anni umiliato e filmato dal branco: «Adesso inginocchiati e chiedi scusa»

