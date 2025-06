9 date negli stadi tutte sold out Da Lignano a Bari il tour 2025 è già un evento imperdibile per i fan del cantautore romano

Il tour negli stadi di Ultimo per il 2025 sta conquistando l’Italia, con tutte le date già sold out da Lignano a Bari. Un viaggio musicale imperdibile che porta il cantautore romano in 9 location iconiche, dal 29 giugno al 23 luglio. Con una scenografia spettacolare e un’atmosfera unica, questa tournée rappresenta un vero e proprio evento per i fan. La favola di Ultimo continua: preparatevi a vivere emozioni indimenticabili!

( a skanews) – Al via il tour di Ultimo negli stadi, 9 date tutte sold out. Ultimo stadi 2025 – La favola continua parte il 29 giugno con Lignano Sabbiadoro, passando da Ancona, Milano, Roma, Messina e Bari, dove calerà il sipario il 23 luglio 2025. Ultimo, il "Peter Pan" della musica italiana. guarda le foto La struttura dei live sarà di 65 metri di fronte palco per 24 metri di altezza. Una passerella di 30 metri di lunghezza riproduce la forma della chiave che il cantautore romano porta al collo, simbolo che lo accompagna sin dagli esordi. A far da sfondo, una superficie led da oltre 900 metri quadrati, arricchita da oltre 600 lampadine.

