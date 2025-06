80 passi in Rete Vite oltre gli ostacoli Balestra presenta il suo primo libro alla Feltrinelli

Preparati a scoprire un viaggio straordinario tra coraggio, resilienza e speranza. Balestra presenta il suo primo libro, "80 passi in Rete. Vite oltre gli ostacoli", un racconto toccante che ha già conquistato il Salone del Libro e Avellino. Ti aspettiamo giovedì 3 luglio alle 18.30 nello spazio Garden della Feltrinelli di Caserta, per condividere insieme storie che ispirano e sfidano ogni limite. Non mancare!

Sarà lo spazio garden della Feltrinelli di Caserta, in Corso Trieste, giovedì 3 luglio alle 18.30, ad ospitare, dopo il Salone Internazionale del Libro ed Avellino, la terza presentazione pubblica di "80 passi in Rete. Vite oltre gli ostacoli (224 pagine a colori, 16 euro, disponibile on Line e. 🔗 Leggi su Casertanews.it

