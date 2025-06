80 anni Onu Guterres | Attacchi senza precedenti ai nostri principi

In un momento cruciale della storia delle Nazioni Unite, il segretario generale Antonio Guterres ha lanciato un appello forte e deciso contro gli attacchi senza precedenti ai principi fondamentali della Carta. In occasione dell’80° anniversario, il suo discorso mette in luce le sfide che minacciano il nostro impegno condiviso per un mondo più giusto e pacifico. È il momento di rafforzare la nostra solidarietà e difendere i valori che ci uniscono.

New York, 26 giu. (askanews) - Il segretario generale delle Nazioni Unite Antonio Guterres ha denunciato gli "attacchi" senza precedenti ai principi delle Nazioni Unite, in un discorso pronunciato in occasione dell'80esimo anniversario della firma della Carta fondativa. "Eccellenze, dobbiamo continuare a portare avanti il nostro lavoro su tutti questi fronti. Ma siamo chiari. Oggi assistiamo ad attacchi agli obiettivi e ai principi della Carta delle Nazioni Unite come mai prima d'ora. La minaccia e l'uso della forza contro nazioni sovrane, la violazione del diritto internazionale, incluso il diritto internazionale umanitario e il diritto internazionale dei diritti umani. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - 80 anni Onu, Guterres: "Attacchi senza precedenti ai nostri principi"

