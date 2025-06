50° Sagra del piccione

La sagra del Piccione di Montecchio, giunta alla sua 50ª edizione, è un autentico festival di tradizione e convivialità che unisce gusti unici e divertimento per tutta la famiglia. Dal 25 luglio al 3 agosto, il campo sportivo "Ennio Viti" si trasforma nel cuore pulsante della cultura locale, offrendo momenti indimenticabili e speciali. Non perdere l’occasione di vivere questa festa iconica, dove storia e sapori si fondono in un’esperienza imperdibile!

La Polisportiva Dilettantistica di Montecchio, frazione del Comune di Cortona (AR), organizza - da venerdì 25 luglio a domenica 3 agosto - la Sagra del Piccione. L'evento giunge quest'anno alla sua 50ª Edizione e si svolgerà presso il Campo Sportivo "Ennio Viti" a Montecchio. La sagra che. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it

In questa notizia si parla di: sagra - piccione - montecchio - evento

Torna la Sagra del Piccione: il programma 2024; Sagra del Piccione a Montecchio di Cortona, Cortona; 48^ Sagra del piccione a Montecchio di Cortona.

50° Sagra del piccione - La Polisportiva Dilettantistica di Montecchio, frazione del Comune di Cortona (AR), organizza - Secondo arezzonotizie.it

Profumi d’estate e tradizioni toscane: gli eventi e le sagre da vivere il 21 e 22 giugno - 22 giugno: borghi in festa, sapori autentici, musica e tradizioni tra colline e piazze storiche ... Da siviaggia.it