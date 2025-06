5 cose che forse non sai su kenan yildiz a partire da due dettagli in comune con alex del piero

Kenan Yildiz, il talento emergente della Juventus, condivide un dettaglio sorprendente con Alex Del Piero: entrambi hanno mostrato classe e visione di gioco precocissima. Ma ci sono altri aspetti meno noti che rendono questo giovane calciatore ancora più affascinante. Scopriamoli insieme: ecco 5 cose che forse non sai su Kenan Yildiz, a partire dai due dettagli in comune con la leggenda bianconera.

L'uomo copertina della Juventus al Mondiale per Club in questo momento è Kenan Yildiz, e non potrebbe essere altrimenti. Un gol contro l'Al-Ain, due (più un'autorete procurata) contro il Wydad, magie in serie e giocate di grande classe per un giocatore dal talento purissimo e che, a 20 anni appena compiuti, è ormai pronto per il grande salto. Servirà la conferma, e niente come la sfida in programma questa sera contro il Manchester City di Pep Guardiola può essere l'occasione giusta per mostrarsi a tutto il mondo, perché incantare anche contro chi dello spettacolo e del bel gioco ha fatto una ragione di vita rappresenterebbe l'investitura ufficiale a stella (termine non casuale) del calcio mondiale. 🔗 Leggi su Gqitalia.it