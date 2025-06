40.000 persone celebrano San Giovanni con il concerto Torino is Fantastic

Condotto da Gerry Scotti, lo spettacolo ha visto protagonisti un cast stellare con i più grandi nomi della musica italiana. 🔗 Leggi su Wired.it © Wired.it - 40.000 persone celebrano San Giovanni con il concerto “Torino is Fantastic”

In questa notizia si parla di: persone - celebrano - giovanni - concerto

Oltre 2mila persone celebrano una domenica di sport e solidarietà, un altro successo per la Stracesena - Domenica 25 maggio, Cesena ha ospitato la Stracesena 2025, un evento che ha unito oltre 2.000 partecipanti in una celebrazione di sport e solidarietà.

Una notte da ricordare: oltre 40.000 persone celebrano San Giovanni a Torino con il concerto “Torino is Fantastic” sponsorizzato da FIAT Vai su Facebook

Translate post Torino celebra San Giovanni 2025 con musica, tradizione e spettacolo! ore 21: concerto "Torino Is Fantastic!" - piazza Vittorio Veneto ore 23.30: spettacolo pirotecnico Scopri il programma completo https://eventi.comune.torino.it/calen Vai su X

40.000 persone celebrano San Giovanni con il concerto “Torino is Fantastic”; Una notte da ricordare: oltre 40.000 persone celebrano San Giovanni con il concerto “Torino is Fantastic” sponsorizzato da FIAT; Una notte da ricordare: oltre 40.000 persone celebrano San Giovanni a Torino con il concerto “Torino is Fantastic” sponsorizzato da FIAT.

Una notte da ricordare: oltre 40.000 persone celebrano San Giovanni con il concerto “Torino is Fantastic” sponsorizzato da FIAT - 000 persone che hanno celebrato San Giovanni il 24 giugno 2025, partecipando all’attesissimo concerto “Torino is Fantastic” ... Come scrive megamodo.com

Una notte da ricordare: oltre 40.000 persone celebrano San Giovanni a Torino con il concerto “Torino is Fantastic” sponsorizzato da FIAT - GALLERY IN AGGIORNAMENTO Condotto da Gerry Scotti, lo spettacolo ha visto protagonisti un cast stellare con i più grandi nomi della musica italiana, i talentuosi finalisti di Amici e l’icona internazi ... Riporta informazione.it