3 giorni di permesso retribuito per i supplenti | occorre documentare i motivi con autocertficazione

L’introduzione di tre giorni di permesso retribuito per i supplenti rappresenta una svolta importante nel settore scolastico, offrendo maggiore flessibilità e supporto al personale docente e ATA. Tuttavia, l’obbligo di documentare i motivi con autocertificazione richiede attenzione e chiarezza. Questa nuova disposizione, sancita dall’articolo 35 del CCNL Istruzione e Ricerca del 18 gennaio 2024, si presenta come un’opportunità da sfruttare al meglio, a patto di rispettare le modalità previste dalla normativa.

L’articolo 35, comma 12, del CCNL Istruzione e Ricerca del 18 gennaio 2024 stabilisce che il personale docente, educativo e ATA assunto con contratto a tempo determinato fino al 31 agosto o fino al 30 giugno può richiedere, durante l’anno scolastico, fino a tre giorni di permesso retribuito per motivi personali o familiari. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

