28 Years Later | The Bone Temple un aggiornamento sul sequel conferma se Zombie Alpha tornerà

Dopo 28 anni, il misterioso e inquietante "The Bone Temple" si prepara a tornare sul grande schermo. Questo sequel diretto di "28 Years Later" promette di svelare se l’iconico Zombie Alpha farà nuovamente la sua comparsa, portando il terrore a livelli ancora più elevati. Con personaggi che lottano contro un’infezione sempre più intelligente e potente, il film tiene alta la suspense: sarà il ritorno di Zombie Alpha a cambiare le sorti della sopravvivenza?

Un aggiornamento su 28 Years Later: The Bone Temple rivela se l’Alpha tornerà. Il film è il seguito diretto di 28 Years Later, che ha introdotto degli infetti più intelligenti e forti conosciuti come Alpha. Il prossimo 28 Years Later: The Bone Temple vede il ritorno di diversi personaggi che continuano i loro tentativi di sopravvivere all’assalto degli infetti in una Gran Bretagna in quarantena. Sebbene diversi Alpha infetti compaiano in 28 Years Later, uno di loro assume un ruolo più importante. L’Alpha chiave, che il dottor Kelson (Ralph Fiennes) chiama “Samson”, è implicito essere il padre del bambino non infetto che nasce nel film. 🔗 Leggi su Cinefilos.it

