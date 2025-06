28 anni dopo di danny boyle e il valore cultuale del ricordo

Bene, nel caso di 28 anni dopo – diretto da Danny Boyle – assistiamo a un esempio lampante di come l’anima di un film possa elevarlo al di là delle sue imperfezioni tecniche. La pellicola, intrisa di un valore cultuale e di un ricordo che perdura nel tempo, dimostra che il vero potere di un’opera risiede nella sua capacità di toccare il cuore dello spettatore. È questa connessione emotiva che rende un film indelebile nella memoria collettiva.

Nell’analisi di una pellicola, al di là dei valori oggettivi da dover necessariamente considerare nell’economia critica, c’è un elemento da tenere sempre presente e in considerazione nel valore di giudizio: l’anima. Un film non perfetto tecnicamente, lacunoso o con evidenti mancanze può emergere grazie alla sua anima, alla sua capacità di attecchirsi allo spettatore e non andare via, la sua unicità irripetibile. Bene, nel caso di 28 anni dopo – che di lacune ne ha veramente poche -, di anime ce ne sono due, che dividono il film in due parti pressoché uguali, equivalenti. 28 anni dopo è il terzo capitolo del franchise creato da quei due geni di Danny Boyle e Alex Garland nell’ormai lontano 2002 con 28 giorni dopo, a cui seguì un meno fortunato 28 settimane dopo diretto da Juan Carlos Fresnadillo. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it