27 volte in bianco per davvero | Lauren Sánchez batterà un record?

In principio fu la notissima commedia del 2008, quella dove Katherine Heigl ha 27 abiti da damigella nel suo armadio. Per Lauren Sánchez, invece, saranno tutti e 27 abiti da sposa: la futura signora Bezos ha intenzione di stabilire un record, prevedendo ben 27 cambi di abito (in tre giorni). Le nozze che hanno (giustamente) sconvolto Venezia sono all’insegna non solo dello sfarzo, inquinamento e dei jet privati, ma prevedono anche abiti firmati e diversi stylist (voci di corridoio parlano di Anna Wintour come consulente). Lauren Sánchez, 27 cambi di abito per il matrimonio più inquinante dell’anno. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it