26 giugno | Madonna di Montespineto il miracolo della colomba bianca

Il 26 giugno si celebra il miracolo della colomba bianca a Montespineto, un momento di fede e speranza che ha segnato il cuore di molti. In tempi di estrema afflizione, la Madonna si fa sentire, confermando il suo ruolo di Madre protettrice. Un evento che trasmette il potere della fede e della speranza, mostrando come la spiritualità possa illuminare anche i momenti più bui, e ci invita a riflettere sulla forza delle testimonianze di fede.

Il popolo invoca la Madonna di Montespineto in un momento di estrema afflizione e la Vergine fa sentire ancora una volta la sua presenza di Madre. Nel 1155 le truppe di Federico Barbarossa, potente e ambizioso imperatore del Sacro Romano Impero e re d’Italia, scendono in Italia e distruggono la cittadina di Stazzano, in provincia. L'articolo proviene da La Luce di Maria. 🔗 Leggi su Lalucedimaria.it