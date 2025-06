26 giugno allarme lumache ‘killer’ La Toscana è al sicuro?

In Toscana, l’allarme per la diffusione della lumaca killer si fa sempre più pressante, con 232 casi di cani colpiti e un rischio reale per la salute umana. Questa minaccia invisibile, trasmessa attraverso le lumache infette, può causare danni neurologici gravissimi e mettere a rischio le nostre comunità. È fondamentale capire come proteggersi e agire tempestivamente: il futuro della Toscana dipende dalla nostra consapevolezza.

Firenze, 26 giugno 2025 – Si alza l’allarme per la rapida diffusione della cosiddetta ' lumaca killer ' o verme polmonare del ratto (Angiostrongylus cantonensis). Sta facendo strage di cani che le ingeriscono. L’infezione si trasmette attraverso le lumache, che possono diventare infette se ingeriscono le larve dei vermi espulse dai ratti. Si tratta di un parassita capace di causare danni neurologici gravissimi ( dalla paralisi alla morte) ai cani che mangiano a loro volta le lumache ma, seppur raramente, anche l’uomo corre un serio rischio. "Le lumache giganti, originarie dell'Africa - spiega Matteo Bassetti, direttore di Malattie infettive del Policlinico San Martino di Genova - sono capaci di trasmettere il parassita" che è " pericoloso per la salute umana, in quanto colpisce le vie polmonari e può portare alla meningite grave. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - 26 giugno. allarme lumache ‘killer’. La Toscana è al sicuro?

