26 giugno 2006 il rigore di Totti contro l’Australia | il ricordo della Roma

Il 26 giugno 2006, un giorno indelebile per i tifosi italiani, l’Italia conquistò il passaggio agli ottavi grazie al rigore decisivo di Totti contro l’Australia. Quel momento non solo segnò una vittoria sportiva, ma anche l’orgoglio di un Paese intero. La Roma, orgogliosa delle proprie radici, ha voluto rendere omaggio a quei momenti di pura passione e determinazione. Il tributo della Roma: il 26...

In un momento storico sicuramente non brillante per la nostra Nazionale, il 26 giugno non può non farci tornare indietro nel tempo al 2006, anno della vittoria del quarto Mondiale. Agli ottavi di finale l’Italia si trova di fronte l’Australia e dopo una partita complicata è Francesco Totti a deciderla con un rigore allo scadere. La Roma ha voluto ricordare quei momenti così concitati con una nota sul proprio sito. Il tributo della Roma. Il 26 giugno 2006 al Fritz-Walter Stadio di Kaiserslautern si gioca Italia-Australia, ottavi di finale del Mondiale di Germania. Avversario degli azzurri di Lippi sono i gialloverdi del santone olandese Guus Hiddink. 🔗 Leggi su Sololaroma.it © Sololaroma.it - 26 giugno 2006, il rigore di Totti contro l’Australia: il ricordo della Roma

26 giugno 2006 19 anni a Kaiserslautern, gli azzurri giocavano gli ottavi del mondiale tedesco contro l'Australia L'allenatore dei "Canguri" era Guus Hiddink, un vecchio volpone, che fece giocare i suoi ragazzi chiudendo ogni spazio alla manovra dell'Italia. Ne Vai su Facebook

