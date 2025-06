2005–2025 | Vent’anni dopo Arena celebra la leggenda di Filippo Magnini

Vent’anni dopo, Arena celebra la leggenda di Filippo Magnini con una cuffia commemorativa che rende omaggio a un'epoca indimenticabile. Correva l’anno 2005, a Montreal, quando un giovane talento italiano rivoluzionò il mondo del nuoto conquistando i cuori di tutti. La sua impresa si inscrive nella storia come uno dei momenti più epici dello sport. Continua a scoprire come la passione e la dedizione possano scrivere leggende.

Una cuffia commemorativa. Correva l’anno 2005. A Montreal, durante i Campionati Mondiali di nuoto, un giovane talento italiano cambiava per sempre la storia della disciplina. Filippo Magnini, 23 anni, da Pesaro, diventava il re dei 100 metri stile libero: la gara regina del nuoto mondiale. Con un tempo straordinario di 48?12 – la seconda miglior prestazione di sempre all’epoca, dietro solo al leggendario 47?84 dell’olandese Pieter van den Hoogenband – “Superpippo” si imponeva su ogni pronostico. Sconfisse i favoritissimi Roland Schoeman e Ryk Neethling, lasciando dietro persino un giovane Michael Phelps, che chiuse quinto. 🔗 Leggi su 361magazine.com © 361magazine.com - 2005–2025: Vent’anni dopo, Arena celebra la leggenda di Filippo Magnini

