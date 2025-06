1946 baruffe da cortei

destino del Paese, le tensioni sono palpabili. Tra discussioni animate e speranze di un futuro migliore, gli abitanti di questo borgo si preparano a scrivere una nuova pagina di storia, dove ogni voce conta e il sogno di un’Italia rinnovata diventa realtà. Un quadro intimo e vibrante di un’epoca di grandi cambiamenti sta per essere svelato.

Siamo nel 1946, in un’Italia che cerca di rialzarsi dopo le macerie della Seconda guerra mondiale. Il referendum costituzionale è alle porte e, per la prima volta, le donne potranno votare. In un piccolo paesino di campagna, tra chi fiuta l’opportunità di far fortuna e chi sogna di cambiare il. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it