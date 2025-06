18enne rapinata e accoltellata a Savignano sul Rubicone colpita al torace e all' addome | 26enne arrestato

Una giovane di appena 18 anni è finita in ospedale dopo essere stata rapinata e violentemente accoltellata a Savignano sul Rubicone, colpita al torace e all’addome. L’intervento delle forze dell’ordine ha portato all’arresto di un 26enne marocchino, sospettato di aver commesso il grave episodio di violenza. Un episodio che scuote la comunità e sottolinea l’importanza di rafforzare la sicurezza locale.

Un 26enne marocchino arrestato a Savignano sul Rubicone per rapina e lesioni aggravate. La vittima è stata ferita con un coltello. 🔗 Leggi su Notizie.virgilio.it © Notizie.virgilio.it - 18enne rapinata e accoltellata a Savignano sul Rubicone, colpita al torace e all'addome: 26enne arrestato

In questa notizia si parla di: savignano - rubicone - 26enne - arrestato

"Tagliata dall'acque la terra", a Savignano sul Rubicone la mostra che racconta i giorni dell'alluvione - A due anni dall’alluvione che ha devastato la Romagna nel maggio 2023, Savignano sul Rubicone ospita la mostra fotografica "Tagliata dall'acque la terra".

Translate postSavignano, una ragazza appena maggiorenne è stata accoltellata all’addome durante una rapina arrestato un 26enne marocchino Vai su X

18enne rapinata e accoltellata a Savignano sul Rubicone, colpita al torace e all'addome: 26enne arrestato; Arrestato l'autore di una violenta rapina; Savignano sul Rubicone, diciottenne accoltellata per una rapina: «Stavo tornando a casa, voleva la borsa», rapinatore arrestato.

Accoltellata durante una rapina: 18enne ancora in ospedale. Arrestato 26enne - La ragazza ha riportato ferite da taglio al torace e all'addome, dopo che un ragazzo marocchino l’ha aggredita per rubarle borsa e cellulare in pieno centro a Savignano sul Rubicone ... Secondo msn.com

18enne rapinata e accoltellata a Savignano sul Rubicone, colpita al torace e all'addome: 26enne arrestato - Un 26enne marocchino arrestato a Savignano sul Rubicone per rapina e lesioni aggravate. Segnala virgilio.it