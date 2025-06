Zubin Mehta e l’orchestra del Maggio per il concerto Unesco

Un grande evento musicale illumina la città: Zubin Mehta e l’Orchestra del Maggio Musicale Fiorentino si preparano a incantare il pubblico con un concerto esclusivo per celebrare l’ingresso dell’UNESCO nel patrimonio dell’umanità. Sabato 12 luglio alle 21, lo spazio davanti allo stabilimento Tettuccio si trasformerà in un palcoscenico di emozioni, unendo cultura e bellezza. Un’occasione unica per vivere un’esperienza indimenticabile all’insegna della musica classica.

La città ha scelto la grande musica classica per celebrare l'anniversario dell'ingresso nel patrimonio dell'umanità dell'Unesco. Nel cartellone degli appuntamenti promossi dal Comune è in programma sabato 12 luglio, alle 21, un concerto dell' orchestra del maggio musicale fiorentino diretta da Zubin Mehta. L'appuntamento è in programma nello spazio davanti all'ingresso principale dello stabilimento termale Tettuccio, nel piazzale Domenico Giusti. Il concerto si terrà in un luogo di grande fascino storico, collegato all'inserimento della città all'interno del patrimonio Unesco. Il Comune spiega che Montecatini "ha scelto la Fondazione del maggio musicale fiorentino, istituzione culturale e musicale, che dà il nome ad una delle orchestre lirico sinfoniche e a un coro tra i più famosi a livello internazionale per valorizzare l'immagine della città e il settore del turismo degli eventi.

