Ztl fascia verde primo via libera in Regione alle nuove regole che fermano i diesel fino a euro 5

Il Lazio dà il via libera alle nuove regole che fermano i diesel fino a Euro 5, segnando un passo deciso verso un’aria più pulita. Con il voto unanime della commissione Agricoltura e Ambiente, si avvicina lo stop ai veicoli più inquinanti a Roma, con l’obiettivo di migliorare la qualità della vita dei cittadini e tutelare l’ambiente. La rivoluzione verde è alle porte, e le città stanno per cambiare volto.

Il primo via libera è arrivato. Le modifiche al Piano di risanamento della qualità dell’aria sono state confermate, con voto unanime, nel corso dell’ultima seduta della commissione Agricoltura e Ambiente della Regione Lazio. Si avvicina, quindi, lo stop ai veicoli più inquinanti a Roma a partire. 🔗 Leggi su Romatoday.it © Romatoday.it - Ztl fascia verde, primo via libera in Regione alle nuove regole che fermano i diesel fino a euro 5

In questa notizia si parla di: primo - libera - regione - fascia

Regione Siciliana, via libera alla riforma della dirigenza: stop alla terza fascia - anni, semplificando la struttura e valorizzando le competenze dei dirigenti. Questo cambiamento promette una gestione più snella, trasparente e competitiva, aprendo nuove opportunità per il progresso della Sicilia.

L’endometriosi è una patologia multifattoriale che colpisce, spesso in silenzio, tantissime donne (si stima il 10%) in età riproduttiva con effetti psicologici invalidanti e un impatto negativo sulla loro qualità di vita. La Regione Campania ha approvato un innova Vai su Facebook

Ztl fascia verde, primo via libera in Regione alle nuove regole che fermano i diesel fino a euro 5; Immissioni in ruolo docenti a.s. 2025/26: circa 50.000 posti vacanti, saranno autorizzati tutti? PROSPETTO per REGIONE; Spiagge toscane, interventi per oltre 2,8 milioni di euro: mappa e dettagli di tutti i lavori.

Ars, via libera alla riforma della dirigenza regionale: approvato il disegno di legge in commissione - Primo sì, in commissione Affari Istituzionali all'Ars, al disegno di legge che riforma il settore della dirigenza regionale. Si legge su msn.com

Stop alle auto a diesel, la Regione si oppone: "Basta ecofollie" - Zamperini e Piazza all'attacco delle restrizioni europee sugli Euro 5. leccotoday.it scrive