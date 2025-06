Ztl del centro e Borgo San Giuliano scatta la fase di pre esercizio del sistema di controllo dei varchi

A partire dal primo luglio, il centro storico di Rimini si prepara a vivere una rivoluzione nella gestione del traffico con la fase di pre-esercizio del nuovo sistema di videocontrollo dei varchi. Un passo importante che promette una mobilità più sostenibile e sicura, grazie a tecnologie avanzate e alla collaborazione della comunità . L’innovazione sta per diventare realtà , migliorando la qualità della vita urbana e rafforzando l’impegno dell’amministrazione verso un territorio più smart e rispettoso dell’ambiente.

