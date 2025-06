Zona Bianca si sposta al mercoledì dal 25 giugno

La Zona Bianca di Rete4 si prepara a cambiare volto: dal 25 giugno, il talk di Giuseppe Brindisi si sposta al mercoledì in prima serata. Dopo il saluto di domenica 22 giugno, il programma entra in una nuova fase estiva, portando con sé aggiornamenti cruciali sulla guerra in Medioriente e temi di stretta attualità. Non perdete l’appuntamento di questa sera, un viaggio tra informazione e approfondimento che promette di sorprendere.

La Zona Bianca di Rete4 trasloca. Come da tradizione, il programma di Giuseppe Brindisi abbandona la domenica sera per il prime time del mercoledì nel corso della stagione estiva. La puntata di domenica 22 giugno ha salutato il dì festivo per spostarsi al mercoledì, a partire da questa sera. Al centro della puntata odierna di Zona Bianca troviamo tutti gli aggiornamenti sulla guerra in Medioriente: dopo il lancio di missili iraniani sulle basi Usa in Qatar, Donald Trump ha annunciato che Iran e Israele hanno accettato un cessate il fuoco. Tuttavia, la tensione rimane alta. Spazio anche alla cronaca nera, con il caso Garlasco: tra conferme e contraddizioni, procedono le indagini per l’incidente probatorio chiesto dalla Procura di Pavia. 🔗 Leggi su Davidemaggio.it © Davidemaggio.it - Zona Bianca si sposta al mercoledì dal 25 giugno

