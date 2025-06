Zohran Mamdani socialista e musulmano | rischia di diventare sindaco di New York

In un contesto di sfide e cambiamenti, la corsa di Zohran Mamdani, socialista e musulmano, verso il municipio di New York segna un momento storico. Questa notte, tra tensioni internazionali e lotte interne, si è scritto un nuovo capitolo della politica cittadina. Mamdani, immigrato dall’Uganda e voce critica del sistema, potrebbe diventare il primo sindaco con un background così innovativo. La sua vittoria rappresenta una speranza di rinnovamento per la città e non solo.

Questa notte a New York è accaduto qualcosa di epocale, sebbene la notizia sia stata vittima del fuoco amico delle tensioni con l’Iran. Zohran Mamdani, esponente dell’ala socialista del Partito Democratico e voce critica dell’establishment finanziario e della politica estera americana, è sul punto di ottenere la nomination democratica per diventare il prossimo sindaco di New York. Musulmano, immigrato negli Stati Uniti a sette anni dall’ Uganda, è nato da genitori indiani, il docente di scienze politiche Mahmood Mamdani e la regista Mira Nair, nominata al premio Oscar per Salaam Bombay e Monsoon Wedding. 🔗 Leggi su It.insideover.com © It.insideover.com - Zohran Mamdani, socialista e musulmano: “rischia” di diventare sindaco di New York

In questa notizia si parla di: zohran - mamdani - socialista - newyork

Terremoto a New York, il socialista Zohran Mamdani vince le primarie dem: così può diventare sindaco - In un sorprendente colpo di scena alle primarie democratiche di New York, Zohran Mamdani, giovane deputato socialista di 33 anni, ha sconfitto l'ex governatore Cuomo, promettendo di rivoluzionare la Grande Mela con le sue idee radicali e pro-palestinesi.

Translate post #USA – Il socialista dem e filo-palestinese Zohran #Mamdani, se verrà eletto, sarebbe il primo sindaco musulmano (sciita) e indiano americano della città di #NewYork. L'ex governatore Andrew #Cuomo è stato sostenuto dall'ala centrista e fi Vai su X

Il 24 giugno si svolgeranno le primarie democratiche per il sindaco di New York. Il candidato socialista Zohran Mamdani sta conducendo una campagna di grande impatto e alcuni sondaggi lo danno a un passo dalla vittoria. In ogni caso, la sua campagna elet Vai su Facebook

Zohran Mamdani è in largo vantaggio alle primarie di New York; Terremoto a New York, il socialista Zohran Mamdani vince le primarie dem: così può diventare sindaco; Chi è Zohran Mamdani, vincitore delle primarie Dem a New York: socialista e musulmano, nuovo volto della sinistra Usa.

Chi è Zohran Mamdani, il nuovo volto della sinistra statunitense che ha vinto a sorpresa le primarie democratiche a New York - Il socialista Zohran Mamdani ha vinto a sorpresa le primarie per scegliere il candidato a sindaco di New York. tpi.it scrive

Chi è Zohran Mamdani, ha battuto Cuomo alle primarie dem per New York - Musulmano, socialista, trionfa a sorpresa battendo l'ex governatore Andrew Cuomo alle primarie democratiche per il ... Come scrive libero.it