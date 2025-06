Zohran Mamdani il musulmano probabile sindaco di New York

Terremoto a New York, il socialista Zohran Mamdani vince le primarie dem: così può diventare sindaco - In un sorprendente colpo di scena alle primarie democratiche di New York, Zohran Mamdani, giovane deputato socialista di 33 anni, ha sconfitto l'ex governatore Cuomo, promettendo di rivoluzionare la Grande Mela con le sue idee radicali e pro-palestinesi.

