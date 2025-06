Zohran Mamdani è il candidato democratico a sindaco di New York

Zohran Mamdani, con il suo messaggio di determinazione e speranza, ha conquistato il cuore dei cittadini di New York, diventando il candidato democratico a sindaco con il 43% dei consensi. La sua affermazione, ispirata da Nelson Mandela, promette un cambiamento forte e condiviso. Mentre si attende l’ufficialità , la sua vittoria rappresenta un passo significativo verso una città più inclusiva e ambiziosa, pronta a scrivere un nuovo capitolo della sua storia.

"Nelle parole di Nelson Mandela, è impossibile finchĂ© non ce la si fa, e noi ce l'abbiamo fatta". Così ha aperto il suo discorso di vittoria Zohran Mamdani, che, con il 43 per cento dei consensi ottenuti, è il candidato democratico a sindaco di New York. Un'affermazione alle urne che, per come è arrivata, ha del clamoroso. Per avere l'ufficialitĂ bisognerĂ però attendere circa una settimana, in quanto il metodo di voto delle primarie newyorkesi dĂ la possibilitĂ ai cittadini di votare fino a cinque candidati in una classifica di preferenze e oggi venivano scrutinate solo le prime scelte. Il dato politico, però, è che il principale sfidante di Mamdani, l'ex governatore Andrew Cuomo, accreditato per mesi di una facile vittoria e fino a ieri mattina il favorito, si è fermato a solo il 36.

"Globalizzare l'Intifada significa richiamare ai diritti umani dei palestinesi". Zohran Mamdani, candidato sindaco a New York della frangia socialista dei Dem Vai su X

