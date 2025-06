Zohran Mamdani chi è l’outisder che ha vinto le primarie dem a New York | dal sostegno a Gaza ai bus gratis

Zohran Mamdani, il sorprendente outsider che ha conquistato le primarie democratiche a New York, incarna la volontà di una città più vicina ai suoi abitanti. Venerdì scorso, attraversando a piedi Manhattan da Inwood a Battery Park, ha dimostrato che la politica può essere più accessibile e partecipata. Con il suo impegno, promette di cambiare le regole del gioco: i newyorkesi meritano un sindaco che possa vedere, ascoltare e rispondere a ogni voce.

"I newyorkesi meritano un sindaco che possono vedere, ascoltare, contestare. La città è per le strade". Quando, venerdì scorso, Zohran Mamdani ha percorso a piedi tutta l'isola di Manhattan, da Inwood Hill a Battery Park, ha cercato di fare proprio questo. Farsi vedere, ascoltare, superare le difficoltà di una campagna elettorale che pareva destinata ad andare da nessuna parte e che ora invece rivoluziona la politica newyorkese, il partito democratico, la stessa scena politica nazionale. Il prossimo novembre New York avrà, forse, il primo sindaco musulmano. I risultati non sono ancora definitivi, lo saranno il 1° luglio quando lo spoglio delle preferenze, secondo il sistema del ranked choice voting, sarà concluso, ma le primarie dem sono state con ogni certezza vinte da questo trentatreenne, nato all'estero, socialista, che ha condotto una campagna colorata, entusiasta in una città piegata dal costo della vita, dalle enormi disparità, dall' usura dei servizi, dal peso del suo stesso mito.

