Zohran Mamdani chi è il candidato dem a sindaco di New York che ha vinto le primarie contro Cuomo | musulmano e pro-Palestina

Zohran Mamdani, candidato democratico di origini musulmane e sostenitore dei diritti palestinesi, ha conquistato le primarie di New York, sconfiggendo il noto Cuomo. Con le elezioni di novembre alle porte, la città è nel vivo di un fermento politico senza precedenti tra Democratici e Repubblicani. La vittoria di Mamdani segna un importante passo nel panorama locale, aprendo nuovi scenari di rappresentanza e dialettica politica che continueranno a tenere tutti con il fiato sospeso.

Le elezioni della Grande Mela si terranno a novembre, ma c'è già grande fermento sia da parte del Partito Democratico, che da quello Repubblicano. I dem hanno scelto Zohran Mamdani Sono terminate mercoledì 25 giugno le primarie del Partito Democratico statunitense, indette per determinare chi. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it © Ilgiornaleditalia.it - Zohran Mamdani, chi è il candidato dem a sindaco di New York che ha vinto le primarie contro Cuomo: musulmano e pro-Palestina

In questa notizia si parla di: zohran - mamdani - primarie - candidato

Terremoto a New York, il socialista Zohran Mamdani vince le primarie dem: così può diventare sindaco - In un sorprendente colpo di scena alle primarie democratiche di New York, Zohran Mamdani, giovane deputato socialista di 33 anni, ha sconfitto l'ex governatore Cuomo, promettendo di rivoluzionare la Grande Mela con le sue idee radicali e pro-palestinesi.

Translate post Zohran Mamdani ce l’ha fatta. Un dichiarato socialista democratico, che ha fatto una campagna al grido “For a city we can afford”, incentrata sui bisogni materiali della classe lavoratrice, ha vinto le primarie e sarà il prossimo candidato Democr Vai su X

Il 24 giugno si svolgeranno le primarie democratiche per il sindaco di New York. Il candidato socialista Zohran Mamdani sta conducendo una campagna di grande impatto e alcuni sondaggi lo danno a un passo dalla vittoria. In ogni caso, la sua campagna elet Vai su Facebook

New York, alle primarie Dem vince il 33enne Zohran Mamdani; Il progressista Zohran Mamdani vince le primarie dem per la carica di sindaco di New York; Zohran Mamdani batte Cuomo e vince le primarie dem per la carica di sindaco di New York.

Primarie democratiche nella grande mela, vince il candidato socialista - Il candidato socialista democratico Zohran Mamdani ha superato il più arduo ostacolo sulla strada per diventare il primo sindaco musulmano di New York con la vitoria alle primarie democratiche della c ... Segnala msn.com

Chi è Zohran Mamdani, il nuovo volto della sinistra statunitense che ha vinto a sorpresa le primarie democratiche a New York - Il socialista Zohran Mamdani ha vinto a sorpresa le primarie per scegliere il candidato a sindaco di New York. Da tpi.it