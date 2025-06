Zinzi | Trecento milioni per rimozione ecoballe dimenticate da De Luca

Zinzi annuncia con entusiasmo: «Trecento milioni di euro alla Campania per la rimozione delle ecoballe dimenticate da De Luca». Dopo anni di promesse e annunci, finalmente si fa strada una soluzione concreta per un territorio che merita un futuro più pulito e sicuro. Ringraziamo il Cipess e il sottosegretario Morelli per aver reso possibile questa importante svolta, che potrà essere un punto di ripartenza per la nostra regione.

