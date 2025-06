Zelensky-Trump nuovo incontro al vertice Nato | discusso un cessate il fuoco con Mosca

Al vertice Nato, Zelensky e Trump si sono confrontati su temi chiave, tra cui un possibile cessate il fuoco con Mosca. Il leader di Kiev ha sottolineato come siano stati affrontati argomenti di grande rilevanza, ringraziando gli Stati Uniti per il sostegno continuo durante questi mesi cruciali. Un incontro che potrebbe segnare una svolta nelle dinamiche internazionali, aprendo nuovi scenari per la pace e la sicurezza in Europa.

"Abbiamo affrontato tutte le questioni veramente importanti", ha sostenuto il leader di Kiev, che poi ha proceduto a ringraziare il titolare della Casa Bianca per il sostegno garantito alla sua Nazione in questi sei mesi di mandato.

