Zelensky Danimarca sarà primo Paese con cui produrremo armi

In un passo deciso verso l’autonomia militare, l’Ucraina annuncia la Danimarca come primo partner per la produzione congiunta di armi da difesa. Un incontro promettente tra Zelensky e la premier Frederiksen al vertice Nato all’Aja segna l’inizio di una collaborazione strategica che potrebbe rivoluzionare il supporto internazionale all’Ucraina. La strada verso una difesa più forte e autonoma è ormai tracciata: il futuro si costruisce anche attraverso alleanze forti e condivise.

La Danimarca sarà il primo Paese con cui l' Ucraina lancerà la produzione congiunta di armi da difesa: lo ha annunciato su Telegram il presidente ucraino Volodymyr Zelensky, che ha incontrato oggi al vertice Nato all'Aja la premier danese Mette Frederiksen. "Ottimo incontro" con la premier Frederiksen: "Abbiamo discusso in dettaglio dello sviluppo della produzione congiunta di armi, della presidenza danese del Consiglio dell'UE e dell'ulteriore supporto ai nostri soldati. Ci sono decisioni importanti: la Danimarca sarà il primo Paese con cui lanceremo la produzione congiunta di armi da difesa. Ogni Paese che aiuta sinceramente l'Ucraina ora può contare su una partnership reciprocamente vantaggiosa con noi. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Zelensky, Danimarca sarà primo Paese con cui produrremo armi

In questa notizia si parla di: armi - zelensky - danimarca - sarà

Ucraina, Zelensky a leader Ue: “Serve sostegno con soldi e armi” - Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky si rivolge ai leader dell'Unione Europea, sollecitando un supporto decisivo in termini di finanziamenti e armamenti per affrontare la guerra contro la Russia.

Sarà così a lungo, attacchi israeliani, risposte iraniane Vai su Facebook

Zelensky, Danimarca sarà primo Paese con cui produrremo armi; Zelensky, Danimarca sarà primo Paese con cui produrremo armi; Zelensky, Danimarca sarà primo Paese con cui produrremo armi.