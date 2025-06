Zanotti ritorna in Italia? Occhio che anche l’Inter può incassare – SI

Mattia Zanotti potrebbe tornare a calcare il palcoscenico italiano, alimentando le speranze di un grande ritorno nel nostro campionato. Dopo una brillante avventura all’Europeo Under 21 e un’ottima stagione con il Lugano, il talento classe 2003 è sotto gli occhi di big come l’Inter, che vanta una percentuale sulla futura rivendita. Occhio alle sorprese: anche l’Inter potrebbe incassare, se Zanotti dovesse fare il grande salto di qualità .

Mattia Zanotti, dopo aver fatto l’Europeo Under 21 con la Nazionale di Nunziata, potrebbe ritornare in Italia. Sul giocatore classe 2003 c’è l’interesse di una squadra italiana e l’Inter ha una percentuale sulla futura rivendita dal Lugano. INTERESSE IMPORTANTE – Nella scorsa stagione, l’Inter ha ceduto per due milioni di euro Mattia Zanotti in Svizzera al Lugano. Ottima annata del terzino, che è stato inserito anche nella formazione ideale della Super League. Ora a giugno ha anche giocato da titolare l’Europeo Under 21 con la maglia della Nazionale di Carmine Nunziata, uscendo solamente ai tempi supplementari nell’incredibile quarto di finale contro la Germania, conclusosi 3-2, con gli azzurrini addirittura in nove uomini. 🔗 Leggi su Inter-news.it © Inter-news.it - Zanotti ritorna in Italia? Occhio che anche l’Inter può incassare – SI

In questa notizia si parla di: inter - zanotti - italia - ritorna

Zanotti Bologna, i rossoblu fanno sul serio? L’ex Inter può tornare in Serie A - Zanotti Bologna, i rossoblù si preparano a fare sul serio: il giovane ex Inter Mattia Zanotti potrebbe fare il grande ritorno in Serie A con il club emiliano.

Calciomercato - Per la fascia destra della difesa, i rossoblù approfondiscono i contatti per l'ex Inter Zanotti Vai su Facebook

Calciomercato Bologna - Zanotti, c’è l’accordo!; Il Bologna avanza: si avvicina Zanotti del Lugano; Chivu torna all'Inter? Da Casadei a Esposito, quanti talenti lanciati nelle giovanili.

Zanotti Bologna, i rossoblu fanno sul serio? L’ex Inter può tornare in Serie A - Zanotti Bologna, l’esterno può tornare in Serie A: ecco come stanno le cose secondo Sportitalia Mattia Zanotti potrebbe tornare in Italia dopo l’esperienza all‘Inter. Come scrive informazione.it

Gazzetta: Inter tra ritorni dalle nazionali e rientri attesi - MSN - L'Inter si appresta a riabbracciare i suoi giocatori internazionali dopo la sosta, con l'attaccante Marko Arnautovic che si distingue per il suo precoce ritorno. Si legge su msn.com