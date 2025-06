Zangrillo testimonial contro impotenza in video fake sui social | Impossibile tutelarsi

In un'epoca in cui le notizie false si diffondono più velocemente della verità, è fondamentale saper distinguere tra informazione autentica e inganno. Recentemente, un video fake con protagonista Zangrillo circola sui social, promuovendo rimedi miracolosi contro l'impotenza. Questa tendenza rischia di creare confusione e mettere a repentaglio la fiducia del pubblico. Ma come possiamo tutelarsi in un mondo così complesso? La risposta risiede nell'uso consapevole della tecnologia e nel senso critico.

(Adnkronos) – E' ormai un 'format': il falso annuncio del Tg che introduce un esperto molto popolare, e lui che parla di un rimedio miracoloso invitando il pubblico ad affidarsi senza indugi, per questa o quella malattia, ai suoi prodigiosi effetti. L'ultima segnalazione? Un video fake – manipolato con l'Ai, come sempre – con protagonista . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

