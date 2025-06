Youtuber argentino propone il biscotto a Chivu il tecnico si arrabbia e non gli fa l' autografo

Nel mondo dello sport e dello spettacolo, le emozioni sono sempre dietro l’angolo. Questa volta, un'esperienza insolita ha coinvolto il nostro Chivu: un youtuber argentino, desideroso di un autografo, ha provato a offrire un biscotto all’allenatore, che però ha reagito con sdegno. Intanto, fuori dall’hotel, Thuram, Frattesi, Zanetti e Marotta hanno conquistato i tifosi con firme e sorrisi. Ecco cosa è successo davvero.

Lo streamer ha atteso l'Inter fuori dall'hotel: Thuram, Frattesi, Zanetti e Marotta hanno firmato sorridendo, il tecnico è andato via sdegnato. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Youtuber argentino propone il "biscotto" a Chivu, il tecnico si arrabbia e non gli fa l'autografo

In questa notizia si parla di: tecnico - youtuber - argentino - propone

Nico Paz Inter, l’argentino resta il sogno di Inzaghi: «Il tecnico vorrebbe trasformarlo…» - Nico Paz, giovane talento argentino, continua a rappresentare un sogno per Simone Inzaghi. L’allenatore dell’Inter è determinato a trasformarlo in un elemento chiave per il centrocampo.

Un nome altisonante, un titolo fasullo, uno studio vicino al Vaticano e il miraggio delle staminali venduto a caro prezzo. È finito agli arresti domiciliari Walter Silva, un sessantatreenne argentino che, millantando di essere stato il consulente medico personale di Vai su Facebook

Youtuber argentino propone il biscotto a Chivu, il tecnico si arrabbia e non gli fa l'autografo; VIDEO - Uno Youtuber stuzzica gli interisti con il 'Patto di Seattle' tra Inter e River: Chivu se ne va infastidito; VIDEO - Uno Youtuber stuzzica gli interisti con il 'Patto di Seattle' tra Inter e River Plate: Chivu....

Youtuber argentino propone il "biscotto" a Chivu, il tecnico si arrabbia e non gli fa l'autografo - Lo streamer ha atteso l'Inter fuori dall'hotel: Thuram, Frattesi, Zanetti e Marotta hanno firmato sorridendo, il tecnico è andato via sdegnato ... Scrive gazzetta.it

VIDEO - Uno Youtuber stuzzica gli interisti con il 'Patto di Seattle' tra Inter e River: Chivu se ne va infastidito - 2 l'Inter e il River Plate strapperebbero entrambe il pass per gli ottavi di finale del Mondiale per Club. Da msn.com