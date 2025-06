Yildiz fa sognare i tifosi | Alla Juve per vincere tutto come Del Piero Rinnovo? Non parlo di soldi voglio dare il massimo sul campo Tudor mi concede molta libertà

Kenan Yildiz si presenta come il nuovo volto del sogno juventino: con la stessa passione di Del Piero, desidera vincere tutto e far impazzire i tifosi. Le sue parole, ricche di entusiasmo e determinazione, rivelano una stagione già promettente e un futuro brillante con la maglia bianconera. La Juventus guarda avanti, e lui è pronto a scrivere pagine indimenticabili: il suo obiettivo è lasciare il segno nel cuore di Torino e oltre.

Yildiz fa sognare i tifosi: tutte le dichiarazioni a La Gazzetta dello Sport del talento della Juve dall'America. Kenan Yildiz ha rilasciato un'intervista a La Gazzetta dello Sport per parlare della sua stagione con la Juve e del possibile futuro in bianconero. Di seguito un estratto delle sue dichiarazioni. PAROLE – «Alla Juve per vincere tutto, come Del Piero. Del Piero dopo le partite mi scrive spingendomi a fare sempre meglio. Rinnovo fino al 2030? Non parlo di soldi, voglio dare il massimo sul campo. Sono molto grato ad Allegri per quello che ha fatto per me e anche per avermi fatto tagliare i capelli.