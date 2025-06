Yildiz Del Piero a 20 anni | è giusto il paragone? Analisi completa | VIDEO di Paolo Rossi

Nel mondo del calcio, i paragoni tra giovani promesse e leggende sono sempre accesi e appassionanti. Oggi, l’attenzione si concentra su Kenan Yildiz, il talento turco che, a soli 20 anni, potrebbe aver fatto il salto di qualità grazie alla sua doppietta nel Mondiale per Club contro il Wydad Casablanca. Ma può Yildiz essere paragonato a un’icona come Alessandro Del Piero? Analizziamo insieme questa intrigante comparazione, con il commento di Paolo Rossi.

Il Mondiale per Club potrebbe aver consacrato la stella di Kenan Yildiz. Il numero 10 della Juventus si è preso la scena contro il Wydad Casablanca, mettendo a segno una doppietta. Doppietta che poteva diventare tripletta, se non fosse stato per un autogol gentilmente concesso dalla FIFA. Paolo Rossi analizza la crescita del classe 2005 che rievoca tanto un paragone con un grande del passato: ogni riferimento verte su Alessandro Del Piero.