Yildiz | Alla Juve per vincere tutto come Del Piero Tudor mi concede più libertà

Yildiz alla Juve, pronto a portare il club verso nuovi trionfi come Del Piero, con Tudor che gli concede libertà e fiducia. Il numero 10 si apre, rivelando come abbia studiato il suo mito Ale e come questa crescita personale gli abbia dato la forza di affrontare la nuova stagione con sicurezza. La sua storia promette emozioni e vittorie, e il suo impegno potrebbe fare la differenza in questa avventura bianconera.

Il numero 10 della Juventus si racconta: "Ho studiato Ale, che con me è splendido. Quest'anno sono diventato un uomo. Essere il simbolo della Juve mi dà sicurezza". 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Yildiz: "Alla Juve per vincere tutto, come Del Piero. Tudor mi concede più libertà"

In questa notizia si parla di: juve - yildiz - vincere - tutto

Intreccio Inter-Juve: Bastoni e non Yildiz, addio Serie A - Alessandro Bastoni e Kenan Yildiz si trovano al centro di un intreccio di mercato che coinvolge anche Milan e Atalanta.

Kolo e Yildiz: “Avanti insieme per vincere” Monaco su Vanja. Toro: Turati La prima pagina del 24 giugno ? #Tuttosport Vai su Facebook

La Juve vince… e convince! Due volte #KoloMuani, due volte #Conceicao e una volta #Yildiz. Fanno cinque in totale per la Juventus, 5-0 per stendere l’Al-Ain e vincere la prima partita al #FIFACWC. #AlAinJuventus Vai su X

Yildiz: Alla Juve per vincere tutto, come Del Piero. Tudor mi concede più libertà; Juventus, tutto facile con il Wydad: Yildiz trascina Tudor agli ottavi by AdnKkonos; Tudor, carica Juve: Si può vincere anche soffrendo. Poi svela cosa ha detto Yildiz negli spogliatoi.

Pagina 3 | Yildiz-Juve, summit rinnovo! Il retroscena archiviato: entourage stizzito - Da quando c’è Tudor in panchina il classe 2005 ha segnato 3 gol (Genoa, Lecce e Venezia) tutti decisivi nella rincorsa al quarto posto in campionato della Vecchia Signora. Da tuttosport.com

Fenomeno Yildiz, ora arriva la firma: 100 milioni per la Juve - Per il gioiellino turco della Juventus, ora, arriva una cifra monstre ... Scrive ilsussidiario.net