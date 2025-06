Xylella | allarme rosso a Bisceglie per focolaio Coldiretti Puglia

L’allarme Xylella si accende a Bisceglie, dove Coldiretti Puglia denuncia un nuovo focolaio di infezione tra gli ulivi. La diffusione del batterio killer minaccia il cuore della nostra produzione olivicola, richiedendo azioni rapide e decisive. Solo con una sorveglianza costante e l’eradicazione mirata possiamo proteggere il patrimonio agricolo pugliese e preservare la nostra tradizione secolare. È fondamentale agire subito per salvare l’ambiente e l’economia locale.

Con il ritrovamento di 4 ulivi infetti da Xylella fastidiosa a Bisceglie nella provincia della BAT, il batterio killer 'cammina' ancora, per cui serve una sorveglianza tempestiva e continua sulla zona cuscinetto, oltre all'eradicazione chirurgica delle piante infette per eliminare la fonte di inoculo. Ad affermarlo è Coldiretti Puglia, con il nuovo focolaio di Xylella fastidiosa conclamato a Bisceglie. E' stata programmata un'attività di sorveglianza rafforzata dell'area di 400 m attorno alla zona infetta, finalizzata a verificare la presenza di ulteriori piante infette e di conseguenza l'estensione dell'area infetta, con l'Osservatorio fitosanitario della Regione Puglia che nell'agro di Bisceglie nel 2025 ha prelevato e analizzato 249 campioni vegetali da piante della specie Prunus avium (4 piante) e Olea europea (245) specie ospiti a Xylella fastidiosa, mentre è in corso la caratterizzazione del ceppo di Xylella fastidiosa sottospecie pauca individuata in agro di Bisceglie da parte dell'Istituto per la Protezione Sostenibile delle Piante (IPSP) – CNR di Bari.

