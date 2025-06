XGIOVE | esce il nuovo singolo RESISTERE il 27 giugno in apertura a Vasco Rossi allo Stadio Olimpico di Roma

Il 27 giugno, i XGIOVE si preparano a conquistare il pubblico con il loro nuovo singolo “RESISTERE”, disponibile su tutte le piattaforme digitali. Distribuito da BMG, questo brano rappresenta un inno alla forza interiore e alla resilienza, annunciando anche la grande occasione di aprire il concerto di Vasco Rossi allo Stadio Olimpico di Roma davanti a oltre 60.000 spettatori. “RESISTERE”: un inno alla...

Disponibile dal 27 giugno 2025 su tutte le piattaforme digitali, “RESISTERE” è il nuovo singolo dei XGIOVE, band marchigiana in forte ascesa nel panorama folk rock italiano. Il brano, distribuito da BMG, sarà pubblicato in concomitanza con un evento di grande visibilità: la band aprirà infatti il concerto di Vasco Rossi allo Stadio Olimpico di Roma, davanti a oltre 60.000 spettatori, per una tappa del VASCO LIVE 2025. “RESISTERE”: un inno alla forza interiore. Con un sound crudo, diretto e viscerale, “RESISTERE” si presenta come un vero e proprio manifesto dell’identità artistica dei XGIOVE. Il brano affonda le radici nel folk rock, con chitarre energiche e testi intensi, capaci di raccontare la lotta quotidiana per non cedere alla paura e alla rassegnazione. 🔗 Leggi su Spettacolo.periodicodaily.com