X-Men | Jake Schreier parla del suo approccio al progetto ma non conferma la regia

Il mondo Marvel si infiamma tra speculazioni e conferme non ufficiali. Mentre Ryan Coogler sembrava già annunciare il coinvolgimento di Jake Schreier come regista del reboot degli X-Men, quest’ultimo rimane avvolto nel mistero, preferendo mantenere un profilo basso. La sua visione e il suo approccio al progetto suscitano grande curiosità tra fan e addetti ai lavori, alimentando discussioni sul futuro di questa iconica saga. Ma cosa riserverà il board Marvel? Solo il tempo potrà svelarlo.

Sebbene Ryan Coogler sembrasse già confermare che il regista di Thunderbolts*, Jake Schreier, dirigerà il reboot degli X-Men dei Marvel Studios, il regista stesso è rimasto piuttosto riservato. Coogler, forse ignaro del fatto che la notizia non sia ancora stata annunciata ufficialmente, sembrava piuttosto certo che “ Jake dirigerà ” quando gli è stato chiesto se fosse una delle scelte preferite dai fan per dirigere lui stesso il progetto, ma Schreier non è altrettanto pronto a confermare il suo coinvolgimento nel film. 🔗 Leggi su Cinefilos.it

X-Men: Beau DeMayo si scaglia contro la scelta di Jake Schreier come regista del prossimo film - Beau DeMayo, creatore di X-Men '97, non ha risparmiato critiche sulla scelta di Jake Schreier come regista del nuovo film dei mutanti.

Thunderbolts* è un film che funziona perché parla (anche) di noi; Il regista di Thunderbolts* affronta il tema del recasting di Sentry; Jake Schreier: dopo Thunderbolts, in lizza per dirigere un nuovo film Marvel.

Il regista di Thunderbolts* affronta il tema del recasting di Sentry - MSN - Il regista di Thunderbolts*, Jake Schreier, parla del recasting del ruolo di Sentry e di come questo abbia influenzato lo sviluppo del film. Lo riporta msn.com

Thunderbolts* è un film che funziona perché parla (anche) di noi - MSN - Thunderbolts di Jake Schreier è un ottimo film perché parte dalla scrittura e non dalla solita azione esasperata che ha contraddistinto gli ultimi dimenticabili titoli del Marvel Cinematic Universe. Segnala msn.com