WWE | Trick Williams conserva il titolo TNA ma Joe Hendry lo sorprende a fine match

L’episodio di NXT del 24 giugno ha regalato emozioni forti, con un match mozzafiato per il TNA World Title. Trick Williams ha difeso con tenacia il suo titolo contro Josh Briggs, ma a sorprendere tutti è stato Joe Hendry, che alla fine del match ha lasciato il pubblico senza parole. Una serata all’insegna dell’azione e delle sorprese, pronta a riscaldare l’estate del wrestling. E voi, cosa avete pensato di questa spettacolare sfida?

NXT ha offerto uno show ricco di azione nell’episodio del 24 giugno. L’estate è entrata nel vivo, e anche NXT sta scaldando i motori. In questa puntata, il TNA World Title è stato messo in palio. Trick Williams ha difeso il suo titolo contro Josh Briggs, con un match duro e combattuto. WHOOP THAT TRICK SAY WHAT AHAH I LIKE IT OH YEAH MAN #WWENXT pic.twitter.comcRfzcexr4V — LuigiWrestling (@LuigiWrestling) June 25, 2025 L’incontro è stato carico di tensione, grazie all’energia che si respirava all’NXT Arena. Josh Briggs ha preso il controllo nelle fasi iniziali, dominando Trick Williams. Trick ha cercato di reagire, ma Briggs ha continuato a imporsi con una serie di manovre potenti. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net