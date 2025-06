WWE | Stacks conquista l’Heritage Cup in un match pieno di colpi di scena

L’episodio di NXT del 24 giugno ha regalato ai fan emozioni e colpi di scena mozzafiato, tra cui l’imprevista conquista di WWE Stacks sull’Heritage Cup. Con Noam Dar costretto a rinunciare a causa di un infortunio, il pubblico ha assistito a una sfida intensissima che ha rivoluzionato le aspettative. L’interesse era alle stelle, soprattutto considerando le tensioni interne tra Stacks e Tony...

L’episodio di NXT del 24 giugno ha regalato ai fan diversi motivi per sintonizzarsi, tra cui un match per l’Heritage Cup che ha segnato un importante colpo di scena. Noam Dar, inizialmente previsto per difendere il titolo contro Stacks, è stato costretto a rinunciare alla coppa a causa di un infortunio, come annunciato dalla General Manager di NXT, Ava. L’interesse per questo incontro era alto. Stacks è al centro di tensioni interne con Tony D’Angelo e il resto della Family, e il suo futuro resta incerto. Per conquistare l’Heritage Cup, ha dovuto affrontare proprio il suo ex Don in un match andato in scena all’inizio della seconda ora dello show. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net