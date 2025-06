WWE | Non sarà più così conveniente per i wrestler lottare in Arabia Saudita

L’accordo tra WWE e Arabia Saudita, avviato nel 2018 con una partnership decennale da 100 milioni di dollari all’anno, ha trasformato il panorama degli eventi del wrestling mondiale. Tuttavia, questa collaborazione solleva anche dubbi sulla convenienza dei wrestler, tra guadagni elevati e le sfide sul piano logistico e sportivo. Con il ritorno a Riyadh per Night of Champions il 28 giugno 2025, è il momento di riflettere se questa alleanza sia realmente vantaggiosa o se i limiti superino i benefici.

La WWE tornerà in Arabia Saudita per Night of Champions, evento che si terrà il 28 giugno 2025 alla Kingdom Arena di Riyadh. Sarà il tredicesimo premium live event organizzato nel paese mediorientale dalla federazione di Stamford. Partnership milionaria tra WWE e Arabia Saudita. La WWE organizza eventi in Arabia Saudita dal 2018, grazie a una partnership strategica decennale del valore di 100 milioni di dollari all'anno. Questo accordo significa che ogni singolo show saudito vale circa 50 milioni di dollari per la federazione. Fine dei compensi extra e della possibilità di rifiutare. Secondo quanto riportato da Fightful, le regole per i wrestler sono cambiate drasticamente.

