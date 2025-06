WWE | Jordynne Grace è la nuova prima sfidante a Evolution sarà lei contro Jacy Jayne

La scena di WWE NXT si infiamma con un episodio ricco di emozioni e incontri decisivi, mentre si avvicina l’atteso evento Evolution. Durante lo show del 24 giugno, quattro sfide singole hanno delineato le contendenti al titolo femminile, culminando in una battaglia a quattro che ha dato a Jordynne Grace la possibilità di conquistare il titolo contro Jacy Jayne. La tensione cresce: quale sarà il risultato finale di questa avvincente sfida?

La WWE ha offerto un grande episodio di NXT nella puntata del 24 giugno, preparando anche il terreno per Evolution. Durante la scorsa settimana, si sono svolti quattro match singoli a NXT per determinare le partecipanti a un Fatal 4-Way. La vincitrice di quel match avrebbe ottenuto una title shot contro Jacy Jayne per il titolo femminile di NXT a WWE Evolution. Nel primo match, Thea Hail ha affrontato Jaida Parker. Anche se Parker ha ceduto, l'arbitro non se n'è accorto, permettendole così di eseguire la sua finisher e vincere. Lash Legend ha poi battuto Kelani Jordan. Izzi Dame ha sconfitto Zaria, assicurandosi il suo posto.

