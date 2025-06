WWE | Gable si ferma proprio ora il suo slancio a RAW si spezza per un’operazione imminente

L’universo WWE si ferma un attimo: Chad Gable, protagonista di un intenso segmento a RAW, ha annunciato una pausa forzata a causa di un infortunio serio. La notizia, emergente da PWInsiderElite.com, svela che Gable si sottoporrà a un intervento chirurgico a luglio, lasciando i fan e i colleghi senza parole. Questo imprevisto non è solo una pausa sulla scena, ma una vera sfida personale che potrebbe segnare un nuovo capitolo nella sua carriera.

Sembra che la WWE non stesse solo creando tensione con il segmento di Chad Gable a RAW, ma stesse coprendo una situazione reale. Un nuovo report rivela che Gable sta affrontando un infortunio serio, tanto da dover ricorrere a un intervento chirurgico. Secondo quanto riportato da PWInsiderElite.com, l’operazione è prevista per l’inizio di luglio, anche se la natura precisa dell’infortunio non è stata resa pubblica. La WWE ha giustificato la sua assenza con un attacco in scena da parte di Penta, ma la realtà dietro le quinte è ben più seria. Operazione per Gable: Piani creativi stravolti in WWE. Stando a quanto riferito da Bodyslam. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net