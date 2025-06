wta eastbourne 2025 avanzano krejcikova ed eala ecatombe di teste di serie

Il mercoledì agli ottavi di Eastbourne si trasforma in una vera e propria battaglia di sorprese, con Krejcikova ed Eala che avanzano sorprendendo tutti, mentre molte teste di serie cadono prematuramente. Un torneo che si conferma imprevedibile e ricco di emozioni, lasciando gli appassionati incollati alle partite. La giornata si conclude con Anastasia Pavlyuchenkova che dimostra di avere ancora fibra e determinazione. La seconda parte del torneo promette ulteriori colpi di scena e sfide imperdibili.

È dedicato agli ottavi di finale il mercoledì del torneo WTA di Eastbourne. Una giornata ricca di sorprese registra il passaggio ai quarti di finale della ceca Barbora Krejcikova e della filippina Alexandra Eala, escono invece prematuramente le teste di serie Jelena Ostapenko, Peyton Stearns, Emma Raducanu e Rebecca Srmakova. In apertura di programma la russa Anastasia Pavlyuchenkova s'impone 7-5 7-5, in un'ora e cinquantasette minuti, sull'australiana Kimberley Birrel. La ceca Barbora Krejcikova, testa di serie numero due, doma 6-4 4-6 7-6(3), in due ore e ventotto minuti, la resistenza della britannica Jodie Burrage.