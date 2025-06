WTA Bad Homburg 2025 Alexandrova ed Andreeva ai quarti Haddad Maia sfiderà Paolini

Il torneo WTA di Bad Homburg 2025 entra nel vivo con emozionanti battaglie negli ottavi di finale, mentre le stelle si preparano a sfidarsi nei quarti. Ekaterina Alexandrova e Mirra Andreeva avanzano con determinazione, mentre la brasiliana Beatriz Haddad Maia elimina Elina Svitolina e si appresta a sfidare Jasmine Paolini. La tensione è alle stelle: chi conquisterà il titolo?

Il torneo WTA di Bad Homburg completa, con le ultime quattro partite, i match degli ottavi di finale. Approdano ai quarti di finale, rispettando il pronostico favorevole, Ekaterina Alexandrova e Mirra Andreeva. La brasiliana Beatriz Haddad Maia elimina Elina Svitolina e sfiderà Jasmine Paolini nei quarti. Nel primo incontro di giornata Ekaterina Alexandrova ingaggia un’autentica battaglia prima di riuscire a liberarsi di Maria Sakkari. La russa, testa di serie numero otto, doma 6-3 6-7(2) 6-3, in due ore e diciassette minuti, la resistenza della tenace giocatrice ellenica. La brasiliana Beatriz Haddad Maia esce alla distanza e ribalta lo svantaggio iniziale contro Elina Svitolina. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - WTA Bad Homburg 2025, Alexandrova ed Andreeva ai quarti. Haddad Maia sfiderà Paolini

