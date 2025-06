Windows 10 un anno extra e gratis di aggiornamenti di sicurezza Solo se effettui il backup con account Microsoft

Se sei un utente Windows 10, questa è un’opportunità da non perdere: Microsoft ti regala un anno extra di aggiornamenti di sicurezza, purché effettui il backup delle impostazioni con il tuo account Microsoft. Basta sincronizzare i dati con l’app Windows Backup e garantirti protezione continua senza costi aggiuntivi. Non lasciarti sfuggire questa chance di mantenere il tuo sistema sempre al massimo della sicurezza! Leggi tutto per scoprire come procedere.

Microsoft offre un anno in più di copertura per gli utenti Windows 10 e gratuitamente. A patto che sincronizzino le impostazioni del PC nel cloud tramite l'app Windows Backup. 🔗 Leggi su Dday.it © Dday.it - Windows 10, un anno extra (e gratis) di aggiornamenti di sicurezza. Solo se effettui il backup con account Microsoft

