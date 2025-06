Wimbledon Zeppieri a un passo dal tabellone principale Sonego e Bellucci ko a Eastbourne

Il sogno di Zeppieri di entrare nel tabellone principale di Wimbledon si avvicina, mentre Sonego e Bellucci si devono inchinare a Eastbourne. Il 23enne romano ha conquistato la vittoria contro Jubb, dimostrando tutto il suo talento, e ora sfiderà Garin per un posto tra i grandi. Un passo importante per il tennis azzurro in vista del grande torneo londinese.

Il 23enne romano supera Jubb con il punteggio di 6-3 6-2 e sfiderà Garin per l'accesso al main draw. Il torinese cede contro il francese Ugo Humbert. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Wimbledon, Zeppieri a un passo dal tabellone principale. Sonego e Bellucci ko a Eastbourne

