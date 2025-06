Wimbledon siparietto tra Alcaraz e Sabalenka La bielorussa | Sai come si fa a perdere?

dominare anche a Wimbledon, aggiungendo un’altra pagina brillante alla sua già stellare carriera. La sua determinazione e talento lo rendono il favorito assoluto, ma nel mondo del tennis nulla è scontato. Tra attese e sorprese, il torneo promette emozioni indimenticabili: resterà Carlos il re incontrastato dell’erba britannica? La risposta si scriverà sul campo, dove ogni punto conta e ogni sogno può diventare realtà.

Carlos Alcaraz ha iniziato quest'oggi la sua preparazione a Wimbledon. Lo spagnolo, campione in carica, va in cerca di altri numeri da record, in una parte di stagione in cui sembra davvero imbattibile. L'iberico (n.2 del tabellone) ha conquistato sull'erba del Queen's il suo quinto titolo stagionale, il terzo consecutivo se si considerano Roma, Roland Garros e appunto l'evento sui prati britannici. Col vento in poppa, Carlitos è intenzionato a conquistare per la terza volta in fila il titolo nei Championships, portando a sei i suoi Slam in carriera, il tutto a soli 22 anni. Un feeling speciale con questa superficie, rappresentato dal rapporto vittoriesconfitte in carriera, pari a 293.