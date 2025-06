Wimbledon Matteo Berrettini l’unico italiano ad aver raggiunto la finale Quest’anno ci arriva con più dubbi che certezze

Matteo Berrettini si appresta a scrivere un nuovo capitolo della sua straordinaria carriera a Wimbledon, il torneo più prestigioso del tennis mondiale. Quest’anno, però, affronta l’edizione 2025 con più dubbi che certezze, ma il suo nome rimarrà per sempre legato alla storia di questo sport come l’unico italiano ad aver raggiunto la finale maschile del prestigioso Slam. Il talento cristallino e la determinazione sono le armi che lo spingono avanti, e chissà...

Nessuno potrà mai togliere a Matteo Berrettini il primato di essere l’unico italiano nella storia ad aver raggiunto la finale del torneo maschile di Wimbledon. Il terzo Slam stagionale è pronto ad allinearsi ai nastri di partenza per l’edizione 2025 e a tenere desta l’attenzione degli appassionati dal 30 giugno al 13 luglio. Il talento cristallino è certamente indiscutibile, parliamo di un tennista dalle eccelse qualità che molto probabilmente trova sui campi in erba il contesto ideale per poter esprimere fino in fondo il proprio straordinario potenziale. Peccato che a frenare una carriera che avrebbe potuto riservare ben altre soddisfazioni siano stati una serie impressionante di problemi fisici. 🔗 Leggi su Oasport.it